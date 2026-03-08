韓国野球がディフェンディングチャンピオンの日本と対等な勝負の末に無念の敗戦を記録した。韓国は7日に東京ドームで開かれた2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの日本との第2戦に6−8で破れた。プロ最精鋭メンバーが参加した国家対抗戦で韓国が日本を破ったのは2015年のプレミア12準決勝戦が最後だ。韓国はその後12試合で11敗1分けを記録し連敗脱出に失敗した。1勝1敗を記録した韓国は日本とオー