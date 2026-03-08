◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）午前9時10分に号砲が鳴り、選手たちがスタートした。日本記録保持者の前田穂南（天満屋）や佐藤早也伽（積水化学）、安藤友香（しまむら）、鈴木亜由子（日本郵政グループ）、加世田梨花（ダイハツ）らが出場。ペースメーカーを女子1500メートル、5000メートル日本記録保持者の田中希実（ニューバランス）が務めた。今大会は2028年ロサン