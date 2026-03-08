「童貞芸人」としてブレイクしたお笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が、2025年末に結婚を発表した。2024年末に人生初の彼女ができたと報告し、所属事務所のサーバーをダウンさせるほどの話題を呼んでから約1年。マッチングアプリで出会った「70人目」の女性とのゴールインだった。しかし、その道のりは平坦ではなかった。プロポーズで号泣し、彼女の両親からは猛反対を受けるなど、波乱万丈の結婚秘話が明かされた。【実物写真】