8日に『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ「Case1〜3」を一気に振り返る“アンサー”オーディオコメンタリー（副音声）と、スピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』の新章「Mission5-1」が東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信となる。さらに、ゼッツキャストがぷち旅行を堪能する『行くゼッツ!!ぷち旅ライダーゼッツ』が15日から配信されることが決定した