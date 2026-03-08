大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年12月6日記事は取材時の状況）＊＊＊移動の合間を縫って食事がとれる駅そばは勤め人にとって誠に重宝な存在だ。特に、近年減ってきているホーム店は移動手段(＝電車)のすぐ横で営業しているのだから、究極のファストフードと言えるかもしれない