アーサー・パパス監督体制２年目を迎え、2026年J１百年構想リーグで優勝を狙っているセレッソ大阪。だが、WESTの序盤戦は白星先行といかず、４節終了時点で勝点４の８位と不本意なスタートを強いられていた。昨季までの彼らは「点は取れるが失点も多い」というチームだったが、今季は「失点は減ったが得点も取れなくなった」という状況。３月７日の第５節、ホームでの清水エスパルス戦では手堅い守備を維持しつつ、ゴールをこ