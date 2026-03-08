子どもの高校進学が決まり、親から入学祝いとして5万円をもらったものの、「身内でもお返しは必要なのだろうか」と悩む人は少なくありません。 特にまとまった金額を受け取った場合、マナーや相場が気になるものです。本記事では、入学祝いに対する基本的な考え方や、身内間でのお返しの必要性、適切な対応方法について分かりやすく解説します。 入学祝いにおける基本的なマナーとは 入学祝いは、子ども