の実写版「ONE PIECE」シーズン2でMr.3役を演じるデヴィッド・ダストマルチャンが、原作・アニメ版にオマージュを捧げた役作りについて米に明かした。 Mr.3は犯罪組織バロックワークスの一員で、液状のろうを操る“ドルドルの実”の能力者。戦闘力ではMr.4に劣るが、策略に長けた頭脳派であり、リトルガーデンでは麦わらの一味の強敵として立ちはだかる。 実写版での役づくりについて、「原作でMr.3が体