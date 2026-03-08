映画『ハリー・ポッターと謎のプリンス』（2009）でトム・リドル役を演じたヒーロー・ファインズ・ティフィンが、HBOのドラマ版「ハリー・ポッター」への出演に前向きなコメントをしている。 映画シリーズでレイフ・ファインズが演じた最強の闇の魔法使い・ヴォルデモート。その少年時代であるトム・リドル役は、第2作『秘密の部屋』（2002）でクリスチャン・コールソンが