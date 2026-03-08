軍艦巻きやチラシ寿司の具材として使われる「とびっこ」が今、高級化しつつある。時事通信社水産部の川本大吾部長は「かつて魚市場では『まがいもの』とみなされたこともあったが、現在は国内人気も海外需要も上昇し、原材料価格が高騰。代わりにカズノコのバラコが使われる逆転現象すら起こっている」という――。写真＝iStock.com／CQYoung※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／CQYoung■原料は海外産のトビウオの卵プチプ