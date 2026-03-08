◆ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（７日、フィンランド・ラハティ）男子個人第２４戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３０メートル）が行われ、米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響でアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで足止めされていた二階堂蓮（日本ビール）は、合計２７０・８点で２６年ミラノ・コルティナ五輪後の初のＷ杯で１４位に入った。五輪で３個のメダルを獲得した新星が、ジャンプ台に戻ってきた。Ｗ杯は４戦ぶり