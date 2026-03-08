◆米男子プロゴルフ下部ツアーチリ・クラシック第３日（７日、チリプリンス・オブ・ウェールズＣＣ＝７１３４ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、５９位から出た石川遼（カシオ）は７バーディー、２ボギーでツアー自己ベストに並ぶ６６をマークし、通算７アンダーで１４位に浮上した。首位と８打差。１７位から出た杉浦悠太（フリー）は６バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７０で回り、通算６アンダーの２５位