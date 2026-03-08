お笑い芸人のくまだまさし（52）が8日までにXを更新。Xをめぐる思いをつづった。くまだは6日の更新で「最近くまだのX離れが加速している」と切り出し「Xを開けばイヤなニュース、イヤな投稿が多くなってる気がするエゴサーチをしても不具合で何〜も見れないダメだダメだダメだダメだダメだ〜」と泣き顔の絵文字を並べてつづった。そして「よ〜し！！ならばXの投稿逆に頑張ろう」と意気込んだ。続くポストでも「さぁ〜みなさん