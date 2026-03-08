地方都市で暮らす52歳の佐藤さん（仮名）は、事務職として働きながら、82歳の母と48歳の弟・健二さん（仮名）の3人で暮らしています。健二さんには知的な障害があり、日中は福祉サービスを利用していますが、自宅での入浴や食事の準備、金銭管理は、高齢の母が一手に担ってきました。【写真】「平等」の名のもと「できない事情の公表」を強いる共同体の怖さ…自治会に障害の記載を強要され、男性が自殺した事件しかし先日、その母