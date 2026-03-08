＜ダイキンオーキッドレディス3日目◇7日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞昨季の女王・佐久間朱莉が盤石の独走態勢に入り、リーダーボードの上位は実力者が占めてきた。今季、米国女子ツアーを主戦場にする岩井明愛ももちろん優勝戦線に加わってきた。〈連続写真〉トランポリンの上から打てる？岩井明愛が安定感バツグンな理由米ツアーの春のアジアシリーズ「ホンダLPGAタイランド」、「HSBC女子世界選手権