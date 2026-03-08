殺人事件の被害者遺族らでつくる「宙の会」が、殺人などの事件以外でも公訴時効の撤廃を国に求めていく方針を決めました。【映像】宙の会・天海としさん「捕まえてもらえるのは警察だけ」「宙の会」は、きのうの総会で殺人未遂事件や死亡ひき逃げ事件でも公訴時効を撤廃するよう求める陳情書を国に提出することを決めました。また、2004年の愛知県での殺人・放火事件で妹の加藤利代さん（当時38歳）とその子ども3人を亡くし