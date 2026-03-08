生きづらさを抱えながら新潟市で出会った人を写真で表現する男性がいる。広汎性発達障害のある男性が出会いを重ねて撮り続けた写真集に込めた希望とは… ■自宅が職場言葉と向き合う日々 新潟市中央区の古町地区。年の瀬の街角で、オレンジ色のジャケットを着た男性がカメラのファインダーを覗いていた。木間悠介さん46歳。「もう歩かないと話になりませんからね」と言って、被写体を探して街を歩き続ける。 「この