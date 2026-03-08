イラン周辺国から退避を希望する日本人の輸送に備え、自衛隊機1機がモルディブに向けて出発しました。【映像】UAEから到着した日本人の様子午前3時ごろ愛知県の小牧基地から航空自衛隊の「KC767」空中給油・輸送機が出発しました。一方、政府はチャーター機をオマーンとサウジアラビアに派遣し日本人退避の支援を始めています。オマーンにはUAE＝アラブ首長国連邦から陸路で90人が無事到着したということです。また、イラ