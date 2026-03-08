新潟市西蒲区の小学校で配られたゴミ袋。その原料は児童たち自身が作ったコメです。 2050年までの二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指し、バイオマスプラスチック製の指定ゴミ袋を導入している新潟市。こうした取り組みについて、子どもたちにも関心を持ってもらおうと、潟東小学校では去年5月に児童がゴミ袋の原料となる“資源米”の田植えをしていて、そのコメを使ったゴミ袋が完成したことから3月6日、出前授業が行われました。