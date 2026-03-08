◇米男子ゴルフツアーアーノルド・パーマー招待第3日（2026年3月7日フロリダ州ベイヒル・クラブ＝74667ヤード、パー72）第3ラウンドは日没サスペンデッドとなった。順位は全て暫定。20位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は4バーディー、4ボギーの72で回り、通算2アンダーの27位となった。29位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は3バーディー、4ボギーの73で回り、1オーバーで38位に後退した。ダニエル・バー