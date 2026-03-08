イラン情勢を受けた在留邦人の退避に備え、航空自衛隊の空中給油・輸送機「ＫＣ７６７」１機が８日午前２時５５分頃、インド洋の島国モルディブに向けて空自小牧基地（愛知県）を出発した。政府が邦人の退避を支援するために派遣したチャーター機に問題が起きた場合などを想定し、モルディブで待機する。