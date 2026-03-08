破壊された警察署＝4日、イラン首都テヘラン/Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Images（CNN）ドナルド・トランプ米大統領は7日、イランとの戦争をさらに激化させる考えを示し、SNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で「きょうイランは激しい攻撃を受けるだろう」と述べた。 トランプ氏は「イランの悪質な行動により、これまで標的とされてこなかった地域や集団に対し、完全な破壊と確実な死が真剣に検討されている」と書き込ん