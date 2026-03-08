将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で第5局の対局を開始した。シリーズ成績は藤井王将の1勝、永瀬九段の3勝。連勝で勢いに乗る永瀬九段が悲願のタイトル奪取を決めるのか、カド番の藤井王将が踏ん張るのか。本局の先手番は永瀬九段。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第5局（