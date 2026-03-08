星々との暮らし「暦と月の関係」 時計や暦がなく、日の出とともに起き、日の入りとともに休むという１日のサイクルで暮らしていた古の人々にとって、太陽や月は時の移ろいを教えてくれる大切な目安でした。 たとえば太陽は、円形のまま変わらぬ姿で、毎日同じように、日の出で朝が訪れ、南中へと動き、やがて日の入りで夜が訪れます。太陽は毎日同じ動きをするため、太陽の位置で１日の時の経過を知ることができました。