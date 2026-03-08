お腹いっぱい食べても大丈夫？知っておきたい炭水化物を食べても太らない食べ方とは 主食を減らす、おかずを増やす！ ダイエットに取り組んでいるものの、なかなか痩せない人は食後高血糖が起きるような量の糖質を摂っていることが原因の可能性大です。食後に血糖値が上がると、しばらくしてインスリン（血糖を一定の範囲に収める働きをするホルモン）が多量に分泌され、血液中のエネルギー源を脂肪細胞に取り込みます。