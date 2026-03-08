タレントの中山秀征が８日、ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演した。番組では、ＭＣを務める同局の岩田絵里奈アナウンサーが３月末で退社することを報告した。番組の終盤で「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴いシューイチも卒業することとなりました」と伝えた。「これまでありがとうございました