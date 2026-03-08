将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局が8日午前9時、栃木県大田原市の「ホテル花月」で始まった。午前8時40分に永瀬、48分に藤井がそれぞれ対局室に入室した。藤井は前日検分後、担当者に水をペットボトルではなくピッチャーで頼み、「inゼリー」をディスプレイ用と飲む用の合わせて4つを置くように要望して