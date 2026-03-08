元HKT48で女優の田中美久（24）が7日、Xを更新。歯が痛くなったことを告白した。田中は「奥歯3本しか生えてなくて、今になって歯が生えてきてすごい痛い」と書き出した。そして「※親知らずではなくて奥歯らしい※歯医者の人から普通の人より顎が小さくて歯が入りきれないから8本足りないって言われてる」とつづり、「赤ちゃんかよーーいたいよーー」と泣き顔の絵文字を添えつつ、記した。また続くポストで「痛すぎて寝れな