「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）3位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）4位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位Galaxy A25 5G SCG33（SAM