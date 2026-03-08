蔵王の樹氷（山形市観光協会提供）国内外のメディアから2025年秋以降、相次いで高い評価を受けた山形県内が活気に沸いている。日本の英字紙ジャパンタイムズは「世界に発信するに値する自治体」として山形市を選定。米旅行誌ナショナルジオグラフィックも「2026年に行くべき世界の旅行先25選」に山形県を国内で唯一選んだ。関係者は波及効果を期待し、海外の観光客誘致に向けてPRや多言語表示に取り組む。（共同通信＝中村茉莉）