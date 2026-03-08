中東情勢の悪化で多くの航空便が欠航している影響で、８日の名古屋ウィメンズマラソン（バンテリンドームナゴヤ発着）にエントリーした海外選手の来日に混乱が生じた。クラフティア（昨年九電工から社名変更）所属で、ケニアから日本に戻る予定だった自己記録２時間２０分３秒のカプチッチセリー・チェピエゴは、レース開始に間に合う便を確保できず、無念の欠場となった。２０２３年アジア大会女王のユニスチェビチー・チュン