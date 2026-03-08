フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は7日（日本時間8日）、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・島田麻央（木下グループ）が137.01点、合計208.91点で優勝。3位に197.17点の岡万佑子（木下アカデミー）が入った。日本ファンは205.39点で2位に入ったハナ・バース（オーストラリア）にも注目。「実は日本人表彰台独占なんだよね」などと反