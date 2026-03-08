韓国戦後にインスタ更新ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が7日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCで韓国と対戦。8-6で逆転勝ちし、連勝とした。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）は2試合連続となる本塁打を含め2打数2安打1打点だった。試合後にインスタグラムを更新したが、投稿内容が話題になっている。大谷はインスタグラムで試合前の円陣や、スタンドへ