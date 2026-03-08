プロ入りから“三振”にこだわり続けてきた侍ジャパン・種市篤暉は、WBCデビュー戦となった7日の1次ラウンドの韓国戦、1回を投げ三者三振の圧巻投球を披露した。5−5の7回からマウンドに上がった種市は、前の打席に伊藤大海から本塁打を放っているキム・ヘソンを1ボール2ストライクから高めの154キロストレートで空振り三振に仕留めると、続くキム・ドヨンを1ボール2ストライクから代名詞のフォークで空振り三振。最後もジョー