「疲れているときほど、いびきをかく」――いびきは単なる疲れのサインだと思われがちですが、実際のところはどうなのでしょうか。今回は「いびきは疲れている証拠」という噂について、26歳から69歳までのマイナビニュース会員407名にアンケートを実施。結果は、信じている方と信じていない方がほぼ半々に分かれました。回答者の声を見ると、「実際に疲れているときにいびきをかいている」と体験をもとに噂を信じる方がいる一方、