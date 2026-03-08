日本テレビの黒田みゆアナウンサーが、4月から同局系『シューイチ』（毎週土曜前5：55〜、日曜前7：30〜）の日曜4代目MCとして加入することが8日、発表された。【番組カット】ドッキリで就任を知った黒田みゆアナ同番組MCの中山秀征と黒田アナはこれまで仕事で一緒になることが少なく、直接会話をしたことがほとんどなかったことから、今回番組では2人の“初対面ドッキリ”を敢行。“壁越し”のドッキリ対面となったが、黒