「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン８−６韓国代表」（７日、東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は７日、東京ドームでの１次リーグＣ組のナイターで韓国と対戦し、８−６で逆転勝ちして開幕２連勝を飾った。「１番・指名打者」で出場した大谷翔平選手（３１）は、三回１死から右中間席へ“メジャー３連発”の口火を切る２試合連続アーチ。ＷＢＣ９試合連続安打を記録