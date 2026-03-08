CONCACAFチャンピオンズカップのロサンゼルス・ギャラクシー（アメリカ）と、マウント・プレザント（ジャマイカ）の一戦を前に入国ビザの問題が発生しているようだ。アメリカメディア『ニューヨーク・タイムズ』が報じている。両者は10日にLAギャラクシーのホームで行われるCONCACAFチャンピオンズカップで対戦予定。しかし、この一戦を前にマウント・プレザントの選手10名がアメリカへの入国を拒否され、試合に参加できない