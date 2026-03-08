日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）が8日に放送され、4月から日曜新MCとして黒田みゆアナウンサーが務めることが発表された。３月いっぱいで退社の岩田絵里奈アナウンサーに代わって就任する。この日、番組MCの中山秀征とのサプライズ対面の様子がオンエアされた。