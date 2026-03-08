ラ・リーガ第27節が7日に行われ、アスレティック・ビルバオとバルセロナが対戦した。アスレティック・ビルバオは前節終了時点で勝ち点「35」の9位に位置。来季の欧州カップ戦出場への望みをつなぐためにも、勝ち点「3」を積み上げたいところだった。一方のバルセロナは、2位レアル・マドリードとの勝ち点「4」差をキープするため、なんとしても白星を手にしたいところだった。試合はバルセロナがボール保持率で上回るが、チ