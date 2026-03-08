日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（３０）が８日に同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演し、３月末で退社することを報告した。番組の終盤で「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴いシューイチも卒業することとなりました」と伝えた。「これまでありがとうございました」と一礼して笑顔を見せた。司会の中山秀征は「ク〜