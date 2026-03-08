公明党は、地方議員の中道改革連合への合流を当面見送り、来年春の統一地方選は独自候補を擁立して臨む。立憲民主党と競合する選挙区もあるなど、合流に向けた調整には時間がかかると判断した。立民内でも合流に慎重論が広がっている。（服部菜摘、三歩一真希）立民と競合調整に時間公明関係者によると、西田幹事長が６日夜、オンラインで開かれた党会合で、地方議員に合流を当面見送る方針を示した。異論は出なかったという