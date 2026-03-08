ウェンディーズ･ジャパン及び、ファーストキッチンは3月12日から、ウェンディーズ･ファーストキッチンの対象店で販売している「モーニングメニュー」の内容をリニューアルする。これまでも提供していたB･E･L･T(ベーコンエッグレタストマト)に加えて、4品が新たに登場、全5品のモーニングメニューとなる。【画像を見る】B･E･L･T(ベーコンエッグレタストマト)、ブレックファーストビーフバーガーなど…モーニングのラインアップ５