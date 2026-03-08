人気レースクイーンの橘香恋（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。お花見ショットとともに今季スーパーGT300の所属チームを報告した。「おはようお知らせSUPERGT300クラスaprRacingaprVictoriaとして活動させていただきます」と今季、aprレーシングを応援する「aprVictoria」の一員となることを報告。「2018年の第2戦にスポットで1度採用していただいてから毎サーキットでご挨拶していただける素敵