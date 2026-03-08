【ジュピター（米フロリダ州）共同】米大リーグは7日、各地でオープン戦が行われ、メッツの千賀はフロリダ州ジュピターでのカージナルス戦に初登板し、先発で2回2/3を投げ、2本塁打を浴びるなど3安打2失点だった。チームは3―2で勝った。カブスの今永はアスレチックス戦に先発して3回2/3を投げ、1本塁打を含む5安打3失点。チームは4―3で勝利した。