緊迫化する中東情勢を受け、現地からのさらなる日本人の退避に備えて、航空自衛隊の輸送機が8日未明、愛知県の小牧基地を出発しました。インド洋の島国・モルディブに向かいます。8日午前3時前、愛知県の小牧基地からモルディブに向けて出発したのは、航空自衛隊の「KC−767空中給油輸送機」1機で、自衛隊員およそ30人が乗り込みました。日本政府は、中東地域に滞在する日本人の希望者をチャーター機で順次輸送することにしていま