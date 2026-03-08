日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜前5：55／毎週日曜前7：30）が8日に放送され、同局・岩田絵里奈アナウンサー（30）が3月末で同局を退社すると発表した。【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ岩田アナは「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴い『シューイチ』を卒業することとなりました。これまでありがとうございました」と生報告。中山秀征ら