今回は料理やファッション、美容など、どこかおしゃれで専門的な響きを持つ言葉をそろえました。どれも日常生活やお店のメニューなどで一度は目にしたことがあるはずです。リズムに乗せて「□□」の部分を埋めてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かるごう□□たん□□て□□にっくヒント：フランス語で「カタツムリ」といえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解：えす