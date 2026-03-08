「美人は3日で飽きると言いますが、もうすぐ5年経とうとしてても全然飽きないし、100年経っても飽きない自信がある」【動画】ランウェイ級の貫禄！ ポーズを極めた猫さんそんなコメントが添えられた1枚の写真に、目を奪われる人が続出しています。写っているのは、ノルウェージャンフォレストキャットの「kiri（きり）」くん（5歳・男の子）。キャットタワーの上で堂々と腰を下ろし、上品に背筋を伸ばすkiriくん。北欧原産の猫なら