1次ラウンドプールD○オランダ4x−3ニカラグア●＜現地時間3月7日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のオランダ代表がニカラグア代表に逆転サヨナラ勝利。オジー・アルビーズ内野手（29）がサヨナラ3ラン含む全4打点を挙げ、今大会初白星をもたらした。初戦を落としたオランダは3回裏に4番アルビーズの押し出し死球で1点を先制したが、ニカラグアに逆転を許し、2点ビハインドで9回裏